Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesi Diego Simeone'den Arda Güler'e olay sözler!

La Liga'nın 8. haftası derbiye sahne olacak. Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk olacak. Dev karşılaşma öncesi eflatun-beyazlı ekibin teknik patronu Carlo Ancelotti planını hazırlamaya başladı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, süper star Kylian Mbappe'nin sakatlığı Arda Güler'e ilk 11'de forma giyme fırsatı doğurdu.

ARDA GÜLER İLK 11'E

İtalyan teknik adam 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fransız yıldızın yerine genç yıldız Endrick'i ilk 11'de sahaya sürecek. Bu durumda Rodrygo ve Endrick ileri uçta görev yapacak. Arda Güler'in ise ikilinin arkasında görev alacağı öğrenildi.

"İSTERSE ARDA GÜLER..."

Derbi öncesinde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone düzenlediği basın toplantısında rakiplerinin kadrosunu değerlendirdi. Arjantinli teknik adam "Real Madrid sanırım hücumda ihtiyaç duydukları sakinliği sağlayabilecek bir oyuncu arıyor. Yeni oyuncularımız var ama Modric veya Arda Güler oynasa da değişmeyecekler" ifadelerini kullandı.