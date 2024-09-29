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Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesi Diego Simeone'den Arda Güler'e olay sözler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 08:36
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La Liga'nın 8. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Madrid derbisinde Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi konuşan ev sahibi ekibin çalıştırıcısı Diego Simeone, milli yıldız Arda Güler için de dikkat çeken bir ifade kullandı.

Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesi Diego Simeone'den Arda Güler'e olay sözler!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga'nın 8. haftası derbiye sahne olacak. Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk olacak. Dev karşılaşma öncesi eflatun-beyazlı ekibin teknik patronu Carlo Ancelotti planını hazırlamaya başladı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, süper star Kylian Mbappe'nin sakatlığı Arda Güler'e ilk 11'de forma giyme fırsatı doğurdu.

ARDA GÜLER İLK 11'E

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İtalyan teknik adam 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fransız yıldızın yerine genç yıldız Endrick'i ilk 11'de sahaya sürecek. Bu durumda Rodrygo ve Endrick ileri uçta görev yapacak. Arda Güler'in ise ikilinin arkasında görev alacağı öğrenildi.

"İSTERSE ARDA GÜLER..."

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Derbi öncesinde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone düzenlediği basın toplantısında rakiplerinin kadrosunu değerlendirdi. Arjantinli teknik adam "Real Madrid sanırım hücumda ihtiyaç duydukları sakinliği sağlayabilecek bir oyuncu arıyor. Yeni oyuncularımız var ama Modric veya Arda Güler oynasa da değişmeyecekler" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Derbi Arda Güler real madrid
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