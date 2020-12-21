SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Real Madrid Başkanı Perez'den Süper Lig açıklaması

Real Madrid Başkanı Perez'den Süper Lig açıklaması

İSPANYA HABERLERİ  | 21.12.2020 13:48 | Son Güncelleme

Florentino Perez, Avrupa'nın büyük kulüpleri için yeni bir lig oluşturulması gerektiğini savunarak reform vurgusu yaptı.

Real Madrid Başkanı Perez'den Süper Lig açıklaması

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, futbolun daha çekici hale gelmesi için 'Süper Lig'in hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyor.

Pandeminin futbol ekonomisine verdiği zararın ardından, Avrupa'nın büyük kulüplerinin yarışacağı Süper Lig adı altında yeni bir lig gündeme gelmişti.

Florentino Perez yaptığı açıklamada yenilik yapılması gerektiğini savunurken ''Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Pandemi, futbolu daha rekabetçi hale getirmeye mecbur kılıyor. Futbolun çekici kalması için yenilikler yapmalıyız, formüller aramalıyız.'' ifadelerini kullandı.

''FUTBOLUN YENİ BİR İVMEYE İHTİYACI VAR'

Perez, futbolun yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğunu savunarak reformların gerçekleşmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Real Madrid, FIFA ve Şampiyonlar Ligi'nin kuruluşunda rol oynadı. Covid-19'un etkisinin de gösterdiği gibi mevcut modelin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Futbolun yeni bir ivmeye ihtiyacı var ve Real Madrid bunun tam kalbinde olacak. Herkes dünya futbolunda reformu savunuyor. Aşırı doygunluk var ve futbolun en önemli figürü taraftarlar acı çekiyor. Ayrıca sakat oyuncular için de sonuçlar var. Futbol reformları bekleyemez. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin milyonlarca hayranı var. Onlara kimse sırtını dönemez.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Luis Suarez savcılığa ifade verdiLuis Suarez savcılığa ifade verdi
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu
İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi
İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi
'Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez'
'Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez'
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Aslan Karagümrük'e takıldı
Aslan Karagümrük'e takıldı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
En az 1 yıl hapis yatacak!
En az 1 yıl hapis yatacak!
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid Başkanı Perez'den Süper Lig açıklaması
Florentino Perez'den 'Süper Lig' açıklaması
ÖZET | Eibar 1-3 Real Madrid
Benzema yanıyor, Real Madrid kazanıyor
Luis Suarez savcılığa ifade verdi
Luis Suarez savcılığa ifade verdi
ÖZET | Barcelona - Valencia maç sonucu: 2-2
Barcelona evinde 2 puan kaybetti
ÖZET | Barcelona - Real Sociedad maç sonucu: 2-1
Barcelona'dan önemli galibiyet
ÖZET | Real Madrid - Atletico Bilbao maç sonucu: 3-1
Real 3 puanı 3 golle kaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.