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Real Madrid Brahim Diaz'ı basına tanıttı

İSPANYA HABERLERİ  | 07.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

Real Madrid, Manchester City'den transfer ettiği Brahim Diaz'ı basına tanıttı. Diaz, çocukluğundan beri tuttuğu Real Madrid'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Real Madrid Brahim Diaz'ı basına tanıttı

Real Madrid Kulübü, yeni transferi 19 yaşındaki Brahim Diaz'ı basına tanıttı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtımda konuşan Diaz, "Hayatımın en önemli günü. Çocukluğumdan beri düşlediğim takımdayım." dedi.

Manchester City'den ayrılmaya karar verdiğinde sadece Real Madrid'i düşündüğünü vurgulayan Diaz, "Masada üç opsiyon vardı: Real Madrid, Real Madrid ve Real Madrid. Başka hiçbir takıma gitmek istemedim. Çünkü Real Madrid, tartışmasız, yüzde 100 dünyanın en büyük kulübü." şeklinde konuştu.

Tanıtıma annesi, babası ve 4 küçük kız kardeşi ile gelen İspanyol futbolcu, Real Madrid'de 21 numaralı formayı aldı.

Öte yandan, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de Diaz'da olduğu gibi en kaliteli futbolcuları getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 19 yaşındaki futbolcunun kaliteli, özel yeteneğe ve sihirli ayaklara sahip olduğunu ifade eden Perez, Real Madrid'in dünyanın en talepkar kulüplerinden biri olduğunu ve futbolcularından her zaman daha fazlasını beklediğini vurguladı.

Perez ayrıca Real Madrid takımının zor bir dönemden geçtiğini de belirtti.

Real Madrid La Liga'da pazar günü oynanan maçta sahasında Real Sociedad'a 2-0 yenilmişti.

İngiltere'nin Manchester City Kulübü'nden transfer edilen Diaz, Real Madrid ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladı. İspanyol basınına göre Real Madrid bu transferden dolayı Manchester City'ye 17 milyon artı alınacak başarılar ve kişisel performansa göre 7 milyon avro ödeyecek. Diaz'ın başka bir kulübe transferinde ise Manchester City'nin transfer bedelinde yüzde 15'lik hakkı olacak.

Orta saha oyuncusu Diaz, Real Madrid'de sezon başına net 3,5 milyon avro kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Brahim Diaz

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