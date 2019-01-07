Real Madrid Brahim Diaz'ı basına tanıttı

Real Madrid Kulübü, yeni transferi 19 yaşındaki Brahim Diaz'ı basına tanıttı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtımda konuşan Diaz, "Hayatımın en önemli günü. Çocukluğumdan beri düşlediğim takımdayım." dedi.

Manchester City'den ayrılmaya karar verdiğinde sadece Real Madrid'i düşündüğünü vurgulayan Diaz, "Masada üç opsiyon vardı: Real Madrid, Real Madrid ve Real Madrid. Başka hiçbir takıma gitmek istemedim. Çünkü Real Madrid, tartışmasız, yüzde 100 dünyanın en büyük kulübü." şeklinde konuştu.

Tanıtıma annesi, babası ve 4 küçük kız kardeşi ile gelen İspanyol futbolcu, Real Madrid'de 21 numaralı formayı aldı.

Öte yandan, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de Diaz'da olduğu gibi en kaliteli futbolcuları getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 19 yaşındaki futbolcunun kaliteli, özel yeteneğe ve sihirli ayaklara sahip olduğunu ifade eden Perez, Real Madrid'in dünyanın en talepkar kulüplerinden biri olduğunu ve futbolcularından her zaman daha fazlasını beklediğini vurguladı.