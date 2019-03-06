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Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 06.03.2019 02:04 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Ajax, 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında, Devler Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu olan Real Madrid'i, 4-1 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Alman temsilcisi Borussia Dortmund, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu İngiltere'nin Tottenham takımını ağırladı. Tottenham, mücadeleyi 1-0 kazanarak 2010-11 sezonundan beri ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

İspanya'nin Real Madrid takımı, Hollanda'da 2-1 yendiği Ajax ile sahasında karşılaştı. Ajax, Ziyech'in 7 ve Neres'in 18. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İlk iki golün asistini yapan Tadic, 62. dakikada Ajax'ın farkı 3'e çıkarmasını sağladı. Gol öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaya yol açtı. Hakem Felix Brych, Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurulan pozisyonda golü verdi.

Real Madrid, Asensio'nun 70. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1 yaparak umutlandı. Fakat Schöne'nin, 72. dakikada serbest vuruştan attığı Ajax'ın 4. golünün ardından Santiago Bernabeu Stadı sessizliğe büründü.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Ajax, 2002-03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid, son 3 yıldır şampiyon olduğu ve üst üste 8 sezondur en az yarı final oynadığı turnuvaya veda etti.

Real Madrid ilk 11'i: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon, Modric, Casemiro, Kroos, Vazquez, Vinicius, Benzema.

Ajax'ın ilk 11'i: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, De Jong, Schone, Van de Beek, Neres, Ziyech, Tadic.

TOTTENHAM 8 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE

Alman temsilcisi Borussia Dortmund, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu İngiltere'nin Tottenham takımını ağırladı.

Mücadeleyi, Kane'in 49. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Tottenham, 2010-11 sezonundan beri ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.

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uefa şampiyonlar ligi ajax real madrid

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