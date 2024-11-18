Real Madrid'de Ancelotti, Okan Buruk'un prensini 30 milyon Euro'ya bitiriyor! Devre arasında ikna olursa transfer kesin gibi! ''Para önemli değil, çekip getirin!"

Galatasaray'da savunmanın bel kemiği olarak gösterilen Davinson Sanchez'e Arda Güler'in ekibi Real Madrid talip oldu. Hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği iyi performansla kendinden sıkça söz ettiren Davinson Sanchez, Ancelotti'nin radarına girdi.

SAVUNMADA SORUN YAŞIYORLAR

Real Madrid, bu sezon savunmada yaşadığı sorunlar sebebiyle lider Barcelona'nın 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alıyor. Mbappe transferiyle çok para harcayan Real Madrid'in bu durumu taraftarlar tarafından eleştiri alıyor.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEKLER

Savunmadaki problemi Davinson Sanchez ile çözmek isteyen Carlo Ancelotti, 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Yönetime Davinson Sanchez için paranın önemli olmadığını ve bütçenin bir bölümünü ayırmalarını tavsiye eden Ancelotti, bu transferi ne kadar istediğini açık açık gösterdi. Devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen Real Madrid'in, sarı-kırmızılıları ikna etmesi durumunda transfer gerçekleşecek.

BU SEZON DAVINSON SANCHEZ

Bu sezon Galatasaray formasıyla en beğenilen oyuncular arasında gösterilen 28 yaşındaki Davinson Sanchez, başarılı top kapma ve ikili mücadele kazanma istatistiğinde ligin zirvesinde yer alıyor.