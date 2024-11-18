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Real Madrid'de Ancelotti, Okan Buruk'un prensini 30 milyon Euro'ya bitiriyor! Devre arasında ikna olursa transfer kesin gibi! ''Para önemli değil, çekip getirin!"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.11.2024 16:32
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Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Davinson Sanchez için Real Madrid devreye girdi. Savunmada ağır sakatlıklar yaşayan İspanyol devi, devre arasında Davinson Sanchez'i ciddi ciddi transfer etmek istiyor. Carlo Ancelotti'nin favorileri arasında yer alan Kolombiyalı stoper için Real Madrid yetkilileri kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Real Madrid'de Ancelotti, Okan Buruk'un prensini 30 milyon Euro'ya bitiriyor! Devre arasında ikna olursa transfer kesin gibi! ''Para önemli değil, çekip getirin!"
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da savunmanın bel kemiği olarak gösterilen Davinson Sanchez'e Arda Güler'in ekibi Real Madrid talip oldu. Hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği iyi performansla kendinden sıkça söz ettiren Davinson Sanchez, Ancelotti'nin radarına girdi.

SAVUNMADA SORUN YAŞIYORLAR

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Real Madrid, bu sezon savunmada yaşadığı sorunlar sebebiyle lider Barcelona'nın 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alıyor. Mbappe transferiyle çok para harcayan Real Madrid'in bu durumu taraftarlar tarafından eleştiri alıyor.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEKLER

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Savunmadaki problemi Davinson Sanchez ile çözmek isteyen Carlo Ancelotti, 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Yönetime Davinson Sanchez için paranın önemli olmadığını ve bütçenin bir bölümünü ayırmalarını tavsiye eden Ancelotti, bu transferi ne kadar istediğini açık açık gösterdi. Devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen Real Madrid'in, sarı-kırmızılıları ikna etmesi durumunda transfer gerçekleşecek.

BU SEZON DAVINSON SANCHEZ

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Bu sezon Galatasaray formasıyla en beğenilen oyuncular arasında gösterilen 28 yaşındaki Davinson Sanchez, başarılı top kapma ve ikili mücadele kazanma istatistiğinde ligin zirvesinde yer alıyor.

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