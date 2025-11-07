Real Madrid'de Arda Güler büyük onur! Madrid efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanyolları bu sezon büyülemeye devam ediyor. Takımının kazandığı puanlarda Mbappe ile en çok etki eden isim olarak öne çıkan Arda Güler'e ''Ayın Oyuncusu'' ödülü verildi.

ARDA GÜLER: "UMARIM SEZON SONUNDA TÜM KUPALARI KAZANIRIZ"

Real Madrid'in internet sitesine açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Taraftarlarımız her zaman yanımızda, bizi çok destekliyorlar ve onların bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonunda tüm kupaları kazanırız." ifadelerini kullandı.

"KENDİME ÇOK GÜVENİYORUM"

Sözlerine devam eden Arda Güler, "Kendime güveniyorum. Sezona tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir başlangıç yaptık. Teknik direktörümün bana güven vermesi benim için çok önemli." dedi.

BU SEZON GÖZ DOLDURUYOR

Real Madrid formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 6 asistlik performansıyla Mbappe'nin ardından takımın en katkı veren ismi konumunda bulunuyor.