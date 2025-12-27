SPOR

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup! "Canımı en çok acıtan şey..."

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş Fenerbahçeli taraftarlara mektup yazdı. Yandaş, sarı lacivertli taraftarlara yazdığı mektupta, "Ne şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek bir eylemde bulunmadım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yargı makamlarının gerçekleri ortaya çıkaracağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Cansu Akalp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tutukluluğu devam eden Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçeli taraflarlara mektup geldi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Yandaş, "Fenerbahçe ailem ve sevenlerime..." diye başlayan bir mektup yazdı.

İşte o mektup:

"Sevgili Fenerbahçe Ailem ve Sevenlerime;

Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır.

Hakkımda yürütülen hukuki sürecin sonunda, adaletin en kısa sürede gerçeği ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum.

Bilmenizi isterim ki; üzerime atılı suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Ne Şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Fenerbahçe armasını göğsümde, Çubuklu’yu üzerimde taşımanın sorumluluğunun her zaman bilincinde oldum.

Fenerbahçe’li Mert Hakan Yandaş olarak, Sarı-Lacivert’i üzerime giyip sahaya her çıktığımda terimin son damlasına kadar savaştım. Zor günler geçirdiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, sorumluluk alınması gerektiğinde en önde yer almaktan çekinmedim.

Bu zor günlerde en büyük dayanağım, hukukun üstünlüğüne ve adaletin vicdanla buluşacağına olan sarsılmaz inancım. Yargı makamlarının gerçekleri hakkaniyetle ortaya çıkararak bu süreci adil biçimde sonuçlandıracağına yürekten inanıyorum.

"CANIMI EN ÇOK ACITAN ŞEY..."

Bu süreçte en çok canımı acıtan şey; ailemin, dostlarımın ve beni kalpten seven insanların üzülmesidir. Ama bilmenizi isterim ki özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak.

İçinde bulunduğum bu zor günlerde beni yalnız bırakmayan aileme, dostlarıma ve sevenlerime gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.

Sevgi ve Selamlarımla…

Mert Hakan YANDAŞ"

