Sivasspor-Bandırmaspor maçına kar damga vurdu! Sivasspor'dan kritik 3 puan

Trendyol 1. Lig önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. Ligin 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde karşılaştığı Bandırmaspor’u 2-0 mağlup ederken, maçın ilk yarısında hızını arttıran kar yağışı maçın önüne geçti. İşte detaylar...
Maçtan dakikalar
Trendyol 1. Lig'deki Sivasspor– Bandırmaspor mücadelesi kar yağışı nedeniyle 31. dakikada durduruldu. Sahanın temizlenmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Kerem Kalkan
Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter (Avramovski dk. 65), Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Charisis, Cihat Çelik, Ethemi (Kimpioka dk. 90), Badji (Bekir Böke dk. 65)
Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Mehmet Albayrak, Malle, Feyzi Yıldırım, Mehmet Talha Şeker, Çağlayan Menderes, Savaş Ala
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın (Muhammed Gümüşkaya dk. 76), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Bacuna (Enes Çinemre dk. 86), Mücahit Albayrak, Topalli (Emirhan Acar dk. 63), Tanque (Samake dk. 76), Kehinde (N’dongala dk.63)
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Cem Türkmen, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Bekir Böke (dk. 71), Ethemi (dk. 78) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kehinde (Bandırmaspor), Emirhan Başyiğit, Kamil Fidan (Sivasspor)
