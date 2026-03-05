Real Madrid'de Arda Güler depremi! Takım arkadaşları resmen sırtından vurdu: "Sabrımız tükeniyor..."

LaLiga'nın 26. haftasında Santiago Bernabeu'da ağırladığı Getafe'ye 1-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Real Madrid'de sular durulmuyor. Bir önceki hafta da Osasuna deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönen ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen İspanyol devinde, faturanın takımın genç yıldızı Arda Güler'e kesildiği iddia edildi.

ARDA YİNE MAÇI TAMAMLAYAMADI

Kritik Getafe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki milli futbolcumuz, son haftalardaki kötü gidişatın kurbanlarından biri oldu. Maçın 69. dakikasında oyundan alınan Arda, yerini Franco Mastantuono'ya bırakarak bir karşılaşmayı daha 90 dakika tamamlayamamış oldu.

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkan ve takımına 3 gol, 12 asistlik bir katkı sağlayan genç yıldızın bu performansı, anlaşılan o ki soyunma odasını tatmin etmeye yetmedi.

İSPANYOL BASINI İFŞA ETTİ: "BENCİL DAVRANIYOR!"

İspanya'nın önde gelen medya organlarından El Nacional, Real Madrid soyunma odasında Arda Güler'e karşı yükselen çatlak sesleri manşetine taşıdı. Haberde, takım içindeki önemli bir grubun Arda'yı hedef aldığı belirtilirken şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

"Soyunma odasındaki bir bölüm, Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ediyor. Arda'nın takımın oyununu yavaşlattığını ve Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve kadronun geri kalanıyla bir türlü bağlantı kuramadığını iddia ediyorlar. Ayrıca birçok pozisyonda aşırı bireysel davrandığı ve son bölgede kötü kararlar verdiği için de Arda'yı suçluyorlar."

"SABIR TÜKENMEYE BAŞLIYOR"

İspanyol basınındaki haberin finalinde ise durumun ciddiyeti ve soyunma odasındaki tahammülsüzlük gözler önüne serildi. Arda'nın henüz 20 yaşında genç bir yetenek olduğunun altı çizilse de, haberde yer alan "Geliştirmesi gereken çok şey var ancak sabır tükenmeye başlıyor" şeklindeki serzenişler, eflatun-beyazlılardaki krizin boyutunu kanıtlar nitelikte.