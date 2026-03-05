SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Real Madrid'de Arda Güler depremi! Takım arkadaşları resmen sırtından vurdu: "Sabrımız tükeniyor..."

İspanya LaLiga'da üst üste alınan Osasuna ve Getafe mağlubiyetleriyle sarsılan Real Madrid'de fatura Arda Güler'e kesildi! Lider Barcelona ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından İspanyol basını, eflatun-beyazlıların soyunma odasında yaşanan akılalmaz krizi ifşa etti. Takım arkadaşlarının 20 yaşındaki milli yıldızımızı "Oyunun temposunu düşürüyor ve bencil davranıyor" diyerek suçladığı ve sabırların tükendiği ortaya çıktı!

Real Madrid'de Arda Güler depremi! Takım arkadaşları resmen sırtından vurdu: "Sabrımız tükeniyor..."
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

LaLiga'nın 26. haftasında Santiago Bernabeu'da ağırladığı Getafe'ye 1-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Real Madrid'de sular durulmuyor. Bir önceki hafta da Osasuna deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönen ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen İspanyol devinde, faturanın takımın genç yıldızı Arda Güler'e kesildiği iddia edildi.

ARDA YİNE MAÇI TAMAMLAYAMADI

Real Madrid de Arda Güler depremi! Takım arkadaşları resmen sırtından vurdu: "Sabrımız tükeniyor..." 1

Kritik Getafe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki milli futbolcumuz, son haftalardaki kötü gidişatın kurbanlarından biri oldu. Maçın 69. dakikasında oyundan alınan Arda, yerini Franco Mastantuono'ya bırakarak bir karşılaşmayı daha 90 dakika tamamlayamamış oldu.

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkan ve takımına 3 gol, 12 asistlik bir katkı sağlayan genç yıldızın bu performansı, anlaşılan o ki soyunma odasını tatmin etmeye yetmedi.

İSPANYOL BASINI İFŞA ETTİ: "BENCİL DAVRANIYOR!"

Real Madrid de Arda Güler depremi! Takım arkadaşları resmen sırtından vurdu: "Sabrımız tükeniyor..." 2

İspanya'nın önde gelen medya organlarından El Nacional, Real Madrid soyunma odasında Arda Güler'e karşı yükselen çatlak sesleri manşetine taşıdı. Haberde, takım içindeki önemli bir grubun Arda'yı hedef aldığı belirtilirken şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

"Soyunma odasındaki bir bölüm, Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ediyor. Arda'nın takımın oyununu yavaşlattığını ve Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve kadronun geri kalanıyla bir türlü bağlantı kuramadığını iddia ediyorlar. Ayrıca birçok pozisyonda aşırı bireysel davrandığı ve son bölgede kötü kararlar verdiği için de Arda'yı suçluyorlar."

"SABIR TÜKENMEYE BAŞLIYOR"

Real Madrid de Arda Güler depremi! Takım arkadaşları resmen sırtından vurdu: "Sabrımız tükeniyor..." 3

İspanyol basınındaki haberin finalinde ise durumun ciddiyeti ve soyunma odasındaki tahammülsüzlük gözler önüne serildi. Arda'nın henüz 20 yaşında genç bir yetenek olduğunun altı çizilse de, haberde yer alan "Geliştirmesi gereken çok şey var ancak sabır tükenmeye başlıyor" şeklindeki serzenişler, eflatun-beyazlılardaki krizin boyutunu kanıtlar nitelikte.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burak Yılmaz çıldırdı! "Ben artık ofsaytı bilmiyorum"Burak Yılmaz çıldırdı! "Ben artık ofsaytı bilmiyorum"
Premier Lig'de Vitor Pereira depremi! Guardiola şokta: Tüm ligi birbirine karıştırdıPremier Lig'de Vitor Pereira depremi! Guardiola şokta: Tüm ligi birbirine karıştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.