Real Madrid'de Arda Güler dönemi sona mı eriyor? Ancelotti ile tartıştılar

İspanyol basını, Arda Güler'in mutsuz olduğunu ve Carlo Ancelotti ile sert bir şekilde konuştuğunu yazdı. İşte detaylar...

SON MAÇTA SÜRE ALAMADI

Real Madrid'in geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid ile yaptığı derbi maçında 1 dakika bile süre alamayan Arda Güler, İspanyol deviyle ipleri neredeyse koparttı.

ANCELOTTI'YLE GÖRÜŞTÜ

İspanyol basınında yer alan habere göre Arda Güler; Madrid derbisinde süre alamamasının ardından Ancelotti ile hararetli bir görüşme gerçekleştirdi. Daha fazla forma şansı bulmak istediğini ve bulamaması halinde ayrılmak istediğini söyleyen Arda Güler'in hamlesi Ancelotti'yi de şaşırttı.