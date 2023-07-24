Real Madrid'de Arda Güler'e sürpriz! İlk maçına çıkacak derken...

ABD'de düzenlenen Şampiyonlar Turu turnuvasında Real Madrid ile Milan, Pasadena kentindeki Rose Bowl Stadı'nda karşılaştı. Milan, Tomori'nin 25 ve Romero'nun 42. dakikada kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Valverde'nin 57 ve 59. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Real Madrid, 84. dakikada Vinicius'un attığı golle maçı kazandı.

ARDA GÜLER SÜRE BULAMADI

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, kadroda yer almasına rağmen hafif sakatlığı bulunduğu için maçta süre bulamadı.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, İtalya'dan ise Juventus ve Milan kulüpleri katılıyor.

