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  4. Real Madrid'de Arda Güler'in geleceği bu kez belli oldu! İspanyol cephesi tarih vererek duyurdu: 3 Ocak!

Real Madrid'de Arda Güler'in geleceği bu kez belli oldu! İspanyol cephesi tarih vererek duyurdu: 3 Ocak!

30.12.2023 21:24 | Son Güncelleme:
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Taraftarların ilgisi ve gözü onun üzerinde! Real Madrid, Arda Güler için heyecanlı bir şekilde beklemeye devam ediyor. 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında kadroda olması kesinleşen Arda Güler için artık sayılı günler kaldı...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, Arda Güler’in antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı. Topla birlikte yaptığı hareketlerle yine gündeme oturan Arda Güler'in oynayacağı ilk maç kesinleşti.

ANTRENMANDA İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Yılın son antrenmanını taraftara açık bir şekilde düzenleyen Real Madrid'de Arda Güler adeta şov yaptı. Topla birlikte hünerlerini sergileyen genç oyuncuyu izleyenleri mest etti.

İLK MAÇI MALLORCA!

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3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçının kadrosunda olması kesinleşen milli oyuncunun şimdiden hazırlıklarını tamamladığı ve Ancelotti'nin şans vermesi halinde sahada olacağı öğrenildi.

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