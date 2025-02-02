Real Madrid'de Arda Güler kaosu yaşanıyor! "Ancelotti'den artık bıktım..."

La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Espanyol'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Arda Güler'in oynatılmaması, taraftarların sabrını taşırdı. Teknik direktör Ancelotti’ye ateş püsküren Real Madrid taraftarı, milli oyuncumuza sahip çıktı.

1 DAKİKA BİLE OYNATMADI

Espanyol karşısında Arda Güler'i 1 dakika bile oynatmayan Ancelotti, takımın zor anında bile Arda'ya ihtiyaç duymadığını kanıtlamış oldu. İyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan genç oyuncumuza Real Madrid taraftarları sahip çıktı.

"ANCELOTTI'DEN BIKTIM"

Sosyal medyada isyan eden bir Real Madrid taraftarı,"Ancelotti'den bıktım. Arda Güler'i oynatmaması kabul edilemez bir durum" şeklinde yorumda bulundu. Birçok Real Madrid taraftarı da bu yorumu beğenerek eleştirilerini dile getirdi.