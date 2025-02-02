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Real Madrid'de Arda Güler kaosu yaşanıyor! "Ancelotti'den artık bıktım..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2025 14:48
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Real Madrid'in Espanyol'a konuk olduğu maçta yine süre alamayan Arda Güler'in bu durumu taraftarın sabrını taşırdı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Real Madrid'de oyuna giremeyen Arda'ya sahip çıkan Real Madrid taraftarı Ancelotti'yi eleştirdi.

Real Madrid'de Arda Güler kaosu yaşanıyor! "Ancelotti'den artık bıktım..."
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Espanyol'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Arda Güler'in oynatılmaması, taraftarların sabrını taşırdı. Teknik direktör Ancelotti’ye ateş püsküren Real Madrid taraftarı, milli oyuncumuza sahip çıktı.

1 DAKİKA BİLE OYNATMADI

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Espanyol karşısında Arda Güler'i 1 dakika bile oynatmayan Ancelotti, takımın zor anında bile Arda'ya ihtiyaç duymadığını kanıtlamış oldu. İyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan genç oyuncumuza Real Madrid taraftarları sahip çıktı.

"ANCELOTTI'DEN BIKTIM"

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Sosyal medyada isyan eden bir Real Madrid taraftarı,"Ancelotti'den bıktım. Arda Güler'i oynatmaması kabul edilemez bir durum" şeklinde yorumda bulundu. Birçok Real Madrid taraftarı da bu yorumu beğenerek eleştirilerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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