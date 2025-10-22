SPOR

Real Madrid'de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı! Xabi Alonso ne yapacağını şaşırdı

Xabi Alonso'nun gelişiyle ilk 11 süresi artan Arda Güler’in özverisi ve oyuna katkısı dikkat çekerken, genç yıldız son maçta Mbappe’ye yaptığı asistle galibiyette kilit rol oynadı. Güler'in bu performansı sonrası ilk 11'e monte edilmesi beklenirken Xabi Alonso'nun verdiği karar ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Real Madrid’de Ancelotti ile yolların ayrılması sonrası Xabi Alonso ile tekrar süre bulmaya başlayan milli yıldızımız Arda Güler süre bulduğu karşılamalardaki performansı ve katkılarıyla adeta göz dolduruyor.

HEM ANTRENMANDA HEM MAÇTA...

Real Madrid de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı! Xabi Alonso ne yapacağını şaşırdı 1

Antrenmanlarda gösterdiği özveri ve yeteneğiyle öne çıkan Arda Güler, takım arkadaşlarının ve teknik ekibin dikkatini çekiyor. Canlılığı, hareketliliği ve cesaretiyle fark yaratan genç yıldız, yedek kulübesinden oyuna dahil olmasına rağmen Getafe karşısında Kylian Mbappe’ye yaptığı kritik asistle galibiyette önemli rol oynadı.

O KARAR SOYUNMA ODASINI KARIŞTIRDI

Real Madrid de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı! Xabi Alonso ne yapacağını şaşırdı 2

Xabi Alonso’nun Getafe maçında Jude Bellingham’ı ilk 11’de başlatma kararı, takım içinde farklı tepkilere yol açtı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bazı oyuncular formda olan Arda Güler ve diğer takım arkadaşlarının yerine Bellingham’ın tercih edilmesinden dolayı hoşnutsuzluk yaşadı.

OYNATMA SEBEBİ: MALİYETİ

Real Madrid de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı! Xabi Alonso ne yapacağını şaşırdı 3

Haberde, Jude Bellingham’ın henüz fiziksel ve mental olarak en üst düzey formuna ulaşmadığı ve yüksek maliyetinin Alonso’yu onu kadroya almakta zorladığı ifade edildi. Bu durum, teknik direktörün sportif dengeyi ve takım içi adaleti sağlama çabalarını da zorlaştırıyor.

