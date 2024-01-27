Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar! Real Madrid formasıyla ilk kez ligde forma giydi...

Arda Güler İspanya'da ilk lig maçına çıktı. Las Palmas deplasmanında 81. dakikada oyuna giren Arda Güler'in ayağı Real Madrid'e uğurlu geldi.
Arda Güler'in oyuna girmesinden 3 dakika sonra golü bulan Real Madrid, şampiyonluk yolunda zorlu deplasmandan 3 puanı alarak liderliğe oturdu.
Ancelotti'nin Arda Güler'i yavaş yavaş takıma monte edeceği ve önümüzdeki maçlarda sahaya süreceği öğrenildi.
Arda Güler, Las Palmas - Real Madrid maçının 81. dakikasında oyuna girerek La Liga'da ilk maçına çıktı.pic.twitter.com/67CKfTAItM— Mynet Spor (@mynetspor) January 27, 2024