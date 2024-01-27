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  4. Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar! Real Madrid formasıyla ilk kez ligde forma giydi...

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar! Real Madrid formasıyla ilk kez ligde forma giydi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.01.2024 20:16 | Son Güncelleme:
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Arda Güler, Las Palmas - Real Madrid maçının 81. dakikasında oyuna girerek La Liga'da ilk maçına çıktı. Arda Güler, oyuna girdikten yalnızca 3 dakika sonra İspanyol devi golü buldu ve maçı 2-1 kazandı.

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar! Real Madrid formasıyla ilk kez ligde forma giydi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler İspanya'da ilk lig maçına çıktı. Las Palmas deplasmanında 81. dakikada oyuna giren Arda Güler'in ayağı Real Madrid'e uğurlu geldi.

3 DAKİKA SONRA GOL ATTILAR

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Arda Güler'in oyuna girmesinden 3 dakika sonra golü bulan Real Madrid, şampiyonluk yolunda zorlu deplasmandan 3 puanı alarak liderliğe oturdu.

ARTIK SÜRE ALACAK

Ancelotti'nin Arda Güler'i yavaş yavaş takıma monte edeceği ve önümüzdeki maçlarda sahaya süreceği öğrenildi.


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