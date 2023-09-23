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Real Madrid'de Arda Güler ve Carvajal dışında sakatlıktan dönen futbolcular kadroya girdi

23.09.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, yarın deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynanacakları Madrid derbisinde sakatlıktan çıkan futbolculardan Arda Güler ve Dani Carvajal dışında hepsinin kadroda olacağını açıkladı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Derbi öncesi son antrenmanını Madrid'deki tesislerinde yapan Real Madrid'de yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıkan Arda Güler dünden sonra bugün de takımla birlikte antrenmana çıktı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

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Antrenmanın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Ancelotti, sakatlıktan çıkan futbolcularla ilgili bir soruyu "Vinicius dünden beri takımla birlikte çalışıyor ve iyi bir kondisyon gösterdi. Maç kadrosunda olacak. Derbide nasıl bir rol oynayacağına ise yarın karar vereceğiz. Carvajal kadroda olmayacak. Diğerleri ise Arda Güler dışında iyi durumdalar. Mendy ve Ceballos tamamen iyileşti." diye yanıtladı.

Ancelotti, mide ağrısından perşembe günkü antrenmana katılmayan Jude Bellingham'ın da normale döndüğünü ve Atletico Madrid'e karşı forma giyeceğini söyledi.

Diğer yandan Real Madrid'de orta sahadaki yıldız futbolcuların rekabetiyle ilgili bir soruya ise İtalyan teknik adam şu cevabı verdi:

"Sadece Kross veya Modric değil Valverde ya da Tchouameni'yi de yedek kulübesinde bırakmak çok zor. Orta sahada rekabet çok fazla. Değişiklik yaptığımda futbolcunun üzgün çıktığını, yerine girenin de çok mutlu olduğunu görüyorum. Üzgün olmasını anlıyorum çünkü iyi oynamadığı için değiştirdiğimi düşünüyor. Oysa kulübede gerekli kaynaklarım olduğundan ve taze kan olması için değişiklik yapıyorum. Eğer yüzde 100'ü vermezlerse üzgün olmalılar. Özellikle yedekten girenler."

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Arda Güler'in ekim ayındaki milli maç arasında (12-15 Ekim) Real Madrid'de maç kadrosuna gireceği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid Derbi 10

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