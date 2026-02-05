Real Madrid'de "Ciğer" testi yapıldı, Arda Güler makineyi bile bozdu! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Real Madrid'de sezon içi fizyolojik değerlendirmeler kapsamında futbolculara uygulanan zorlu "Maske Testi" (VO2 Max ve efor testi), Arda Güler gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yıldızın fiziksel kapasitesi, İspanyol devinin sağlık heyetini bile hayrete düşürdü.

ARDA GÜLER ZİRVEYE OTURDU

Valdebebas Tesisleri'nde gerçekleştirilen testlerde futbolcuların sınırları zorlandı. Ancak sonuçlar açıklandığında listenin başında 19 yaşındaki Milli futbolcumuz vardı. Arda Güler, şu üç kritik kategoride takımın en iyi değerlerine ulaştı:

Aerobik Performans

Solunum Verimliliği

Efor Kapasitesi

DOKTORLAR İNANMAKTA ZORLANDI

Takımdaki fiziksel canavarların (Valverde, Vinicius, Camavinga gibi) olduğu bir ortamda Arda'nın zirveye çıkması, sağlık ekibinde "şok" etkisi yarattı. Kulüp doktorlarının, elde edilen olağanüstü veriler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediği ve sonuçlara inanmakta zorlandığı belirtildi.

"SADECE YETENEK DEĞİL, ATOM KARINCA"

İspanyol basını, Arda Güler'in bu fiziksel gelişimini manşetlerine taşıdı. Yapılan yorumlarda, "Türk mücevheri sadece sol ayağındaki büyüyle değil, elit seviyeye ulaşan fiziksel gücü ve dayanıklılığıyla da fark yaratıyor" ifadeleri kullanıldı. Arda'nın bu performansı, sezonun geri kalanı için teknik heyetin de yüzünü güldürdü.