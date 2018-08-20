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Real Madrid'de Cristiano Ronaldo krizi

İTALYA HABERLERİ  | 20.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

Real Madrid’de Cristiano Ronaldo’nun yokluğu daha ilk haftadan sıkıntı yarattı. Santiago Bernabeu’da son 9 yılda iç sahadaki en düşük tarafar ortalaması yakalandı.

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo krizi

Sezon başında Real Madrid’den ayrılarak Juventus’a geçen Cristiano Ronaldo’nun etkisi artarak devam ediyor. Real Madrid’in Getafe’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Santiago Bernabeu’da 48 bin 466 seyircinin yer aldığı açıklandı.

Bu rakamın son 9 yılın en düşük rakamı olduğu kaydedildi. Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği 9 yılda taraftar sayısı iç sahada hiç 50 bin ortalamanın altına düşmedi.

Real Madrid son en düşük seyirici ortalamasını da Ronaldo öncesinde 24 Mayıs 2009 tarihinde Mallorca maçında 44 bin 270 ortalama ile yakalamıştı. Cristiano Ronaldo’nun vedası sonrası Real Madrid taraftarı stattan çekildi. (MİLLİYET)

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İspanya La Liga ronaldo juventus

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