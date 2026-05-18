Real Madrid'de gündem Jose Mourinho! Artık an meselesi, son görüşme yapılacak

Sezona büyük umutlarla başlayan Real Madrid'de işler istendiği gibi gitmedi. Başkan Florentino Perez ise çareyi eski hocası Jose Mourinho'da buldu. Anlaşma artık an meselesi. Ligin bitimiyle birlikte Mourinho'nun eski takımına geri dönecek. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Real Madrid'de bu sezon hayal kırıklıklarıyla geçti. Sezona ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk parolasıyla başlayan dünya devinde adeta kaos hakim oldu.

BAŞARISIZLIK VE KAVGALAR BARDAĞI TAŞIRDI

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek final turunda veda eden eflatun beyazlı ekip ligde de ezeli rakibi Barcelona'nın oldukça gerisinde kaldı. Başarısızlığın ardından gelen kavga haberleri ise Real Madrid'i dağılmanın eşiğine getirdi.

İKİ HOCA DA YILDIZ YÖNETİMİNDE SINIFTA KALDI

Bu sezon takımın emanet edildiği Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yıldızlar üzerinde istedikleri disiplini sağlayamadı. Takım olmaktan oldukça uzaklaşan Madrid'de disiplini sağlayabilecek bir isim üzerinde yoğunlaşıldı. Burada akla gelen ilk isim ise Jose Mourinho oldu.

PEREZ, MOURİNHO'NUN KAPISINI ÇALDI

Başarısızlıklar ve disiplinsizlikler sonucu Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho'nun kapısını çaldı. Gelen bilgilere göre görüşmelerde son aşamaya gelindi.

ANLAŞMA TAMAM İDDİASI! RESMİ AÇIKLAMA İÇİN LİGİN BİTMESİ BEKLENİYOR

Fabrizio Romano’nun haberine göre taraflar 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Mourinho’nun, Athletic Bilbao maçının ardından resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi. Real Madrid cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

6 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Mourinho’nun Benfica ile sözleşmesi devam etse de deneyimli çalıştırıcının kontratında yaklaşık 6 milyon euroluk çıkış maddesi bulunduğu belirtildi.

