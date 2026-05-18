Toplantıdan ayrılık kararı çıktı! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi: İstifa sebebini böyle açıkladı

Beşiktaş’ta sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, tesislerde bir araya geldi. Sezon değerlendirmesinin yapıldığı görüşmede tarafların geleceğe dair kararını netleştirdiği öğrenildi.

TARAFTAR TEPKİSİ SONRASI AYRILIK

Özellikle kupada oynanan Konyaspor karşılaşmasının ardından eleştirilerin odağında yer alan Sergen Yalçın’a taraftarın tepkisi artmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından deneyimli çalıştırıcının görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

İSTİFA SEBEBİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Sergen Yalçın, ayrılık kararıyla ilgili "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hala Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar." diye konuştu.

Yalçın, "Artık her maç protesto endişesiyle devam edemeyiz. Trabzonspor maçında kaptanım golden sonra bana koşuyor, arkamdakiler 'Neden koşuyorsun' diye yuhalıyor. Bu ortamda nasıl çalışalım?" sözlerini sarf etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin, Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor. Beşiktaş’ta yeni teknik direktör için çalışmaların hız kazanacağı ifade ediliyor.

O İSİM İLE DE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte futbol yapılanmasında görev alan Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı.