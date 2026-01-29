SPOR

Real Madrid'de hezimet sonrası deprem! Arda Güler'e "ilaç" gibi gelecek!

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 4-2 kaybederek büyük bir şok yaşayan Real Madrid'de Alvaro Arbeloa dönemi kapanıyor. Yönetim, Arda Güler'in 6 anahtar pasla yıldızlaştığı ancak mağlubiyeti önleyemediği maçın ardından yeni hocayı belirledi. İbre, Premier Lig'i sallayan Unai Emery'ye döndü!

Emre Şen
Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından takımı Alvaro Arbeloa'ya emanet eden ancak Lizbon'da Benfica karşısında alınan 4-2'lik ağır yenilgi sonrası sabrı taşan Real Madrid yönetimi, teknik direktör değişikliği için düğmeye bastı.

HEDEFTEKİ İSİM: UNAI EMERY

İspanyol muhabir Ramon Alvarez de Mon'un haberine göre; Real Madrid yönetiminin listesindeki bir numaralı aday, Aston Villa ile Premier Lig'de harikalar yaratan Unai Emery.

Yönetimin Emery'de karar kılmasının nedenleri ise şöyle sıralandı:

Zorlu Soyunma Odası Yönetimi: Yıldızlarla dolu Real Madrid kadrosunu idare edebilecek tecrübede olması.

Taktik Disiplin: Maçlara detaylı hazırlığı ve taktiksel zekası.

Oyuncu Parlatma: Özellikle az süre alan oyunculardan maksimum performans çıkarma yeteneği. Bu özellik, Arda Güler gibi genç yıldızlar için büyük bir avantaj olarak görülüyor.

ARDA GÜLER SAHANIN EN İYİSİYDİ

Real Madrid'in hezimet yaşadığı gecede ayakta kalan tek isim ise milli gururumuz Arda Güler oldu. 4-2'lik mağlubiyete rağmen sergilediği performansla İspanyol basınından tam not alan Arda, istatistikleri altüst etti:

Anahtar Pas: 6 (Maçın en iyisi)

Toplam Pas: 57

Sahipsiz Top Kazanma: 5

Genç yıldızın, potansiyelini sahaya yansıtmayı bilen Unai Emery ile çalışması durumunda performansını daha da artırması bekleniyor.

