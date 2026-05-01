Galatasaray'da Mauro Icardi sürprizi! Yeni maaşı şoke edecek

Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması beklenirken son dakika sürpriz bir gelişme yaşandı.

Emre Şen
ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'da, taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuş durumdaydı. Sarı-kırmızılı formayla 4 sezonluk serüveninin sonuna yaklaşan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

TARAFTARLAR ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde taraftara açık olarak gerçekleştirdiği son antrenmanda, tribünlerin büyük bir bölümü yönetime seslenerek Icardi'nin takımda tutulması yönünde açık bir çağrı yaptı. Okan Buruk ve Dursun Özbek'in yolları ayırmayı planladığı Icardi için yaşanan bu gelişme kafaları karıştırdı.

MAAŞINDA DEV İNDİRİM YAPARSA KALABİLİR!

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Eğer Okan Buruk'tan olumlu rapor çıkarsa, yönetim Icardi'ye yeni bir teklif sunacak ancak bu teklif mevcut mali şartların çok uzağında kalacak. Sarı-kırmızılı kulüpten şu anda yıllık 10 milyon Euro kazanan yıldıza yapılacak olası yeni teklifin 5 milyon Euro'nun altında olacağı ortaya çıktı. Icardi'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği de büyük merak konusu oldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

