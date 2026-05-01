Galatasaray'da Mauro Icardi sürprizi! Yeni maaşı şoke edecek

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'da, taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuş durumdaydı. Sarı-kırmızılı formayla 4 sezonluk serüveninin sonuna yaklaşan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

TARAFTARLAR ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde taraftara açık olarak gerçekleştirdiği son antrenmanda, tribünlerin büyük bir bölümü yönetime seslenerek Icardi'nin takımda tutulması yönünde açık bir çağrı yaptı. Okan Buruk ve Dursun Özbek'in yolları ayırmayı planladığı Icardi için yaşanan bu gelişme kafaları karıştırdı.

MAAŞINDA DEV İNDİRİM YAPARSA KALABİLİR!

Eğer Okan Buruk'tan olumlu rapor çıkarsa, yönetim Icardi'ye yeni bir teklif sunacak ancak bu teklif mevcut mali şartların çok uzağında kalacak. Sarı-kırmızılı kulüpten şu anda yıllık 10 milyon Euro kazanan yıldıza yapılacak olası yeni teklifin 5 milyon Euro'nun altında olacağı ortaya çıktı. Icardi'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği de büyük merak konusu oldu.