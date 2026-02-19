SPOR

Galatasaray'da Osimhen depremi! 75 Milyon Euro'luk yıldıza 3 Avrupa devi birden talip oldu

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon Euro gibi rekor bir bedelle bonservisini aldığı Victor Osimhen, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki muazzam performansıyla Avrupa devlerini birbirine düşürdü! İspanyol basını; Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Atletico Madrid'in Nijeryalı golcü için yaz transfer döneminde devasa tekliflerle Sarı-Kırmızılıların kapısını çalacağını ve eşi benzeri görülmemiş bir transfer savaşı yaşanacağını patlattı.

Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak giydiği Galatasaray formasıyla taraftarın sevgilisi olan ve sezon başında Napoli'den tam 75 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Victor Osimhen, Avrupa'nın zirvesini sallamaya devam ediyor.

Suudi Arabistan ve Avrupa'dan gelen astronomik teklifleri elinin tersiyle iterek tercihini Sarı-Kırmızılılardan yana kullanan 27 yaşındaki Nijeryalı süperstar, sahadaki durdurulamaz performansıyla kıtanın devlerini şimdiden sıraya dizdi.

23 MAÇTA 20 GOLE DİREKT KATKI!

Galatasaray da Osimhen depremi! 75 Milyon Euro luk yıldıza 3 Avrupa devi birden talip oldu 1

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 23 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran ve 5 de asist yapan Osimhen, kalitesini bir kez daha ispatladı. İspanyol basınının önde gelen spor portallarından Fichajes, yaz transfer döneminin bir numaralı gündem maddesinin Galatasaray'ın yıldızı olacağını duyurdu.

DEVLERİN BÜYÜK SAVAŞI: PSG, BAYERN VE ATLETICO PUSUDA!

Galatasaray da Osimhen depremi! 75 Milyon Euro luk yıldıza 3 Avrupa devi birden talip oldu 2

Haberin detaylarında, hücum hattında fark yaratacak elit bir golcü arayan Avrupa'nın üç büyük kulübünün Osimhen için kıyasıya bir rekabete gireceği vurgulandı:

Paris Saint-Germain (PSG): Teknik direktör Luis Enrique'nin, takıma liderlik edecek "rüya" takviye olarak Osimhen'i belirlediği iddia edildi. Fransız devinin, Galatasaray'a bonservis rekoru kıracak devasa bir teklif ve oyuncuya da dudak uçuklatan bir maaş sunmaya hazırlandığı altı çizildi.

Bayern Münih: Alman panzerinin aradığı "geleneksel ve dominant 9 numara" profiline en uygun ismin Osimhen olduğu belirtildi. Bayern'in bu transfer için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor.

Atletico Madrid: İspanyol ekibi, hücum hattını güçlendirmek için Osimhen'i ideal profil olarak görüyor. Ancak Madrid temsilcisinin, PSG ve Bayern'in gireceği bu astronomik açık artırmada ne kadar ileri gidebileceği şu an için değerlendirme aşamasında.

Galatasaray yönetiminin yaz aylarında kapısını çalacak bu dev teklifler karşısında nasıl bir yol izleyeceği şimdiden Türk futbolunun en büyük merak konusu haline geldi.

