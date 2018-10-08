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Real Madrid'de Karim Benzema 2 hafta sahalardan uzak kalacak

İSPANYA HABERLERİ  | 08.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de Fransız forvet oyuncusu Karim Benzema, sağ dizinden sakatlandı.

Real Madrid'de Karim Benzema 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, La Liga'nın 8. haftasındaki Alaves maçının ikinci yarısının başında oyundan çıkmak zorunda kalan Benzema'nın sağ diz ardı kirişinde sakatlık tespit edildi.

Real Madrid, 30 yaşındaki santraforun iyileşme süresine ilişkin bilgi vermedi ancak İspanyol basını, Fransız futbolcunun sahalardan 2 hafta uzak kalmasının beklendiğini paylaştı.

Benzema, son 4 maçtır gol atamayan Real Madrid'de Marcelo, Isco ve Carvajal'den sonra sakatlar listesine eklenen son isim oldu.

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