Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı gerginliğin ardından yıldız futbolcu Vinicius Junior, sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığını kulüp başkanı Florentino Perez’e resmen iletti. Bu gelişme, kulüpte taşların yerinden oynayabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Emre Şen
Real Madrid’de yıldız oyuncu Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez’e sözleşmesini yenilemek istemediğini iletti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden yeni bir kontrata imza atmaya sıcak bakmıyor.

GERGİNLİK BARCELONA MAÇINDA BAŞLADI

Haberlere göre Vinicius ile Xabi Alonso arasındaki ipler, 26 Ekim’de Barcelona’ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında yıldız futbolcunun oyundan alınmasıyla gerildi. Bu karar sonrası başlayan huzursuzluk giderek büyürken, oyuncunun sosyal medya açıklaması da dikkat çekti.

Barcelona maçı sonrası yayımladığı özür mesajında yalnızca başkan Florentino Perez’e teşekkür eden Vinicius’un, teknik direktör Alonso’nun adını anmaması ikili arasındaki sorunların derinliğine işaret etti.

SÖZLEŞMESİ 2027’DE BİTİYOR

25 yaşındaki yıldızın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona eriyor. Bu sezon eflatun-beyazlı forma ile 17 maça çıkan Vinicius Junior, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Yıldız oyuncunun sözleşme yenilemeyi reddetmesi, Real Madrid’de transfer planlamasını ve takım içi dengeleri yakından etkileyecek gibi görünüyor.

