Real Madrid'de Löw sesleri

Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor. Madrid ekibi, La Liga'da lider Atletico Madrid'in 6, Barcelona'nın da 2 puan gerisinde bulunuyor.

Sezon sonu olası bir başarısızlığın senaryosu ise şimdiden yazılıyor. İspanyol basınına göre kötü gidişatın faturası, teknik direktör Zinedine Zidane'a kesilecek.

Kulüp başkanı Florentino Perez'in en çok istediği isim Mauricio Pochettino. Ancak Fransız ekibi Paris Saint Germain'in Pochettino ile uzun vadeli sözleşme imzalaması, bu ihtimali düşük kılıyor.

Zidane sonrası bir diğer formülün ise Joachim Löw - Raul Gonzalez ikilisi olduğu kaydediliyor. Geçmişte Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane ikilisini takımın başına getiren başkan Perez, bu yöntem ile Madrid ekibine Şampiyonlar Ligi kupası kazandırmıştı.

Joachim Löw'ün takımın 1 numaralı teknik patronu olarak düşünüldüğü ifade ediliyor. Real'in efsanelerinden Raul Gonzalez'in ise Löw'ün yardımcılığını üstleneceği kaydediliyor.

Alman Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım görevini bırakacağını açıklamıştı. (TRT Spor)

