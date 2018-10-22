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Real Madrid'de oynayan Marcelo Juventus'u istiyor

İSPANYA HABERLERİ  | 22.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

İspanyol devi Real Madrid'de yaprak dökümü sürebilir... Ronaldo'nun sezon başında Juventus'a transferinin ardından yakın arkadaşı Marcelo da İtalyan ekibine gitme isteğini yönetime iletti.

Real Madrid'de oynayan Marcelo Juventus'u istiyor

La Liga'ya kötü bir başlangıç yapan otoritelere göre Ronaldo'yu mumla arayan Real Madrid'de bir ayrılık daha yaşanabilir... Portekizli yıldızın ardından eski takım arkadaşı Marcelo da Juventus'a gitmek istiyor. İtalyan gazetesi Tuttosport'ta yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız, Real Madrid yönetimine Juventus'a gidip gidemeyeceğini sordu. Ronaldo'nun yakın arkadaşı Marcelo ile tekrar Juventus'ta bir araya gelmesi bekleniyor. Juve, Marcelo'yu da renklerine katarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid juventus marcelo serie a İspanya La Liga

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