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Real Madrid'de Raphael Varane 1 ay yok

İSPANYA HABERLERİ  | 30.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Real Madrid'de forma giyen Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

Real Madrid'de Raphael Varane 1 ay yok

Real Madrid'in Barcelona'ya 5-1 yenildiği son lig maçında sakatlanan Fransız oyuncunun kontrolden geçirildiği ve sağ bacağında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan 25 yaşındaki oyuncunun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor. Varane, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı.

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real madrid Raphael varane

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