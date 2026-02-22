SPOR

Real Madrid'de şok mağlubiyet, fatura Arda Güler'e kesildi! İspanyol basını milli yıldızı yerden yere vurdu

La Liga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, Osasuna deplasmanında 90+1'de yediği golle 2-1 yıkıldı! Eflatun-beyazlılarda 83 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler ise maçın ardından İspanyol basınının hedef tahtasındaydı. Ülkenin önde gelen gazeteleri, 20 yaşındaki yıldızın performansını "etkisiz" ve "sönük" olarak nitelendirdi.

Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

La Liga'nın 25. haftasında zirve mücadelesi veren Real Madrid, zorlu Osasuna deplasmanından eli boş döndü. Karşılaşmanın son anlarına 1-1'lik eşitlikle girilirken, ev sahibi ekip 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Madrid devine ağır bir darbe vurdu.

Maça ilk 11'de başlayan ve 83. dakikada yerini takım arkadaşına bırakan milli gururumuz Arda Güler, mağlubiyetin ardından İspanyol spor medyasının en çok konuştuğu isim oldu. Ancak bu kez manşetlerde övgü değil, sert eleştiriler vardı.

MARCA: "REAL MADRID ONUN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYOR"

Real Madrid de şok mağlubiyet, fatura Arda Güler e kesildi! İspanyol basını milli yıldızı yerden yere vurdu 1

İspanya'nın en çok okunan spor gazetesi Marca, Arda'nın oyunun genelinde kaybolduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Kanatlara doğru açılıyor ve Valverde ile çok iyi iş birliği yapıyor. Ancak Türk futbolcu, Real Madrid'in oyununda neredeyse hiç yer almıyor ve takım bunun etkisini hissediyor."

AS: "ÇOK ETKİSİZDİ, DESTEK BULAMADI"

Real Madrid de şok mağlubiyet, fatura Arda Güler e kesildi! İspanyol basını milli yıldızı yerden yere vurdu 2

Madrid merkezli bir diğer gazete AS ise Arda'nın kaçırdığı gole değinmesine rağmen genel performansını yetersiz buldu:"Sağ ayağıyla ceza sahası kenarından muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, top az farkla auta gitti. Ancak destek bulamadı ve büyük ölçüde çok etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti. Osasuna'ya karşı ortada pek yoktu."

MUNDO DEPORTIVO: "SÖNÜK KALDI"

Real Madrid de şok mağlubiyet, fatura Arda Güler e kesildi! İspanyol basını milli yıldızı yerden yere vurdu 3

Katalan basınına yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo da Arda Güler'in beklenen patlamayı yapamadığını belirtti:"Zaman zaman yeteneğinin ipuçlarını gösterdi ancak performansı sönük kaldı."

