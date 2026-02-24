SPOR

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını Maurizio Mariani yönetecek!

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te İngiliz temsilcisi Nottingham Forest’in konuğu olacak. Bu zorlu mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

Mariani’nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçında VAR’da Marco Di Bello, AVAR’da ise Daniele Chiffi yer alacak.

![6ccb69cf-5239-4688-b64d-9ee0ee64f649](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/23551690/1200xauto.jpg

