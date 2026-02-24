Başkan kesenin ağzını açtı! Galatasaray'da Juventus maçına dev prim

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kader maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Juventus’u saf dışı bırakması halinde hem adını son 16 turuna yazdıracak hem de önemli bir gelirin sahibi olacak.

PRİM 2 KATINA ÇIKTI

UEFA’dan 11 milyon Euro’luk play-off bonusu alacak olan Galatasaray’da, yönetim de takımı ayrıca motive ediyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında galibiyet başına 1 milyon Euro prim dağıtan sarı-kırmızılı yönetim, Juventus engelinin aşılması durumunda tur primini 2 milyon Euro olarak belirledi.

RAMS Park’ta oynanan ilk maçta 5-2’lik etkileyici bir galibiyet elde eden Galatasaray, deplasmanda da aynı ciddiyetle sahaya çıkmayı planlıyor. Teknik heyet ve futbolcular, avantajı koruyarak Avrupa’da yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

TURU GEÇERSE İNGİLİZ DEVLERİ

Turun geçilmesi halinde temsilcimizi zorlu bir kura bekliyor. Galatasaray, son 16 turunda İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Avrupa arenasında yeni bir büyük sınav için geri sayım başladı.