SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Başkan kesenin ağzını açtı! Galatasaray'da Juventus maçına dev prim

Galatasaray, Juventus engelini aşması halinde hem Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalacak hem de kasasını 11 milyon Euro’luk play-off bonusuyla dolduracak. RAMS Park’taki 5-2’lik galibiyetin avantajını deplasmana taşıyacak sarı-kırmızılılar, turu geçerse Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Yönetim karşılaşmaya kısa bir süre kala primi belirledi. İşte detaylar...

Başkan kesenin ağzını açtı! Galatasaray'da Juventus maçına dev prim
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kader maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Juventus’u saf dışı bırakması halinde hem adını son 16 turuna yazdıracak hem de önemli bir gelirin sahibi olacak.

PRİM 2 KATINA ÇIKTI

Başkan kesenin ağzını açtı! Galatasaray da Juventus maçına dev prim 1

UEFA’dan 11 milyon Euro’luk play-off bonusu alacak olan Galatasaray’da, yönetim de takımı ayrıca motive ediyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında galibiyet başına 1 milyon Euro prim dağıtan sarı-kırmızılı yönetim, Juventus engelinin aşılması durumunda tur primini 2 milyon Euro olarak belirledi.

RAMS Park’ta oynanan ilk maçta 5-2’lik etkileyici bir galibiyet elde eden Galatasaray, deplasmanda da aynı ciddiyetle sahaya çıkmayı planlıyor. Teknik heyet ve futbolcular, avantajı koruyarak Avrupa’da yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

TURU GEÇERSE İNGİLİZ DEVLERİ

Başkan kesenin ağzını açtı! Galatasaray da Juventus maçına dev prim 2

Turun geçilmesi halinde temsilcimizi zorlu bir kura bekliyor. Galatasaray, son 16 turunda İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Avrupa arenasında yeni bir büyük sınav için geri sayım başladı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA açıkladı! İşte N. Forest - Fenerbahçe maçının hakemiUEFA açıkladı! İşte N. Forest - Fenerbahçe maçının hakemi
Kaya Çilingiroğlu canlı yayında Tedesco'ya ateş püskürdü! "Ligin en kötü hocası"Kaya Çilingiroğlu canlı yayında Tedesco'ya ateş püskürdü! "Ligin en kötü hocası"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek prim son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.