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Real Madrid'de sürpriz Arda Güler kararı! Ancelotti herkesi heyecanlandırdı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 21:25
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İspanya LaLiga'nın 5. hafta mücadelesinde, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ilk 11'ini belirlediği ve orta sahada Arda Güler'in forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından ligler bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek.

İspanya LaLiga'da Real Madrid, 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak.

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve 4 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Başkent ekibi, bir puan kaybına daha tahammülü kalmadı.

REAL MADRID'DE SAKATLIK KRİZİ

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Carlo Ancelotti'nin ekibinde orta sahada birçok oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Eflatun-beyazlılarda Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos ve Jude Bellingham'ın sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymesi düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

ANCELOTTI, ARDA GÜLER'İ 11'DE BAŞLATABİLİR

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İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Real Madrid'in bugünkü antrenmanının ardından Carlo Ancelotti'nin ilk 11'le ilgili kararını verdiği belirtildi.

Haberde, Tchouameni ve Bellingham'ın maç kadrosuna dahil edilebileceği ancak bu isimlerin karşılaşmaya yedek başlayacakları ifade edildi.

Onların yokluğunda orta saha üçlüsünün Federico Valverde, Luka Modric ve Arda Güler'den oluşabileceği öne sürüldü.

GOL KATKISI VEREMEDİ

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Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maçta süre aldı. Ancak milli futbolcu gol katkısı yaratamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler ispanya la liga real madrid
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