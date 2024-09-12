Real Madrid'de sürpriz Arda Güler kararı! Ancelotti herkesi heyecanlandırdı...

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından ligler bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek.

İspanya LaLiga'da Real Madrid, 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak.

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve 4 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Başkent ekibi, bir puan kaybına daha tahammülü kalmadı.

REAL MADRID'DE SAKATLIK KRİZİ

Carlo Ancelotti'nin ekibinde orta sahada birçok oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Eflatun-beyazlılarda Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos ve Jude Bellingham'ın sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymesi düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

ANCELOTTI, ARDA GÜLER'İ 11'DE BAŞLATABİLİR

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Real Madrid'in bugünkü antrenmanının ardından Carlo Ancelotti'nin ilk 11'le ilgili kararını verdiği belirtildi.

Haberde, Tchouameni ve Bellingham'ın maç kadrosuna dahil edilebileceği ancak bu isimlerin karşılaşmaya yedek başlayacakları ifade edildi.

Onların yokluğunda orta saha üçlüsünün Federico Valverde, Luka Modric ve Arda Güler'den oluşabileceği öne sürüldü.

GOL KATKISI VEREMEDİ

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maçta süre aldı. Ancak milli futbolcu gol katkısı yaratamadı.