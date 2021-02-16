SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Real Madrid'de transfer hedefi Kylian Mbappe ya da Erling Haaland!

Real Madrid'de transfer hedefi Kylian Mbappe ya da Erling Haaland!

16.02.2021 22:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Real Madrid'de transfer hedefi Kylian Mbappe ya da Erling Haaland!

Real Madrid transfer haberi... Sezon sonu için dünyayı yerinden oynatacak bir transfer hamlesi yapmak isteyen Real Madrid'de hedef Kylian Mbappe ve Erling Haaland...

Sezon sonu dünya yıldızı bir forveti transfer etme hedefindeki Real Madrid'in radarında iki isim var, Kylian Mbappe ve Erling Haaland... Diario As'ın haberine göre İspanyol devi iki oyuncudan birini kesinlikle almak istiyor ve transfer için 150 milyon euroluk bonservis ayrıldı.

Haberde kulübün ilk hedefinin Mbappe olduğu ve 22 yaşındaki Fransız forvetin talep ettiği 37 milyon euroluk yıllık maaşın da kabul edildiği belirtildi. PSG'nin transfer konusundaki tavrı olumsuz olursa, dümen Haaland tarafına çevrilecek. Norveçli oyuncu için de 150 milyon euroluk bonservis ayrıldı ancak İspanyolların iddiasına göre Haaland'ın maaşı Mbappe'ye oranla çok daha düşük ve yaklaşık 12 milyon euro...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Cüneyt Çakır'ı 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildiCüneyt Çakır'ı 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
reale ikiside lazim bas parayi al 15 sene rahata tak
Haaland 200M € Mbappe 450M €.

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Hatay'ın teklifini reddetti, G.Saray'a gidiyor!

Beşiktaş liderliğe uçuyor!

Beşiktaş liderliğe uçuyor!

EuroLeague'deki Türk derbisi Anadolu Efes'in!

EuroLeague'deki Türk derbisi Anadolu Efes'in!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Diğer Haberler

Zlatan Ibrahimovic ilk kez başka bir futbolcuyu övdü!

Zlatan Ibrahimovic ilk kez başka bir futbolcuyu övdü!

Neymar sosyal medyadan paylaştı, ortalık karıştı!

Neymar sosyal medyadan paylaştı, ortalık karıştı!

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sınırları zorladı! Çıplak pozları Avrupa'yı salladı

Georgina Rodriguez sınırları zorladı! Çıplak pozları Avrupa'yı salladı

UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma

İbrahimovic'e yönelik ırkçı söylem!

Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Real Madrid Haaland ve Mbappe'yi 852 milyon Euro'ya transfer ediyor!

Real Madrid'den dev transfer harekatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.