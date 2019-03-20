Real Madrid'de Varane'dan ayrılık kararı

Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'na veda eden Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın geri dönmesine karşın Fransız savunma oyuncusu Varane'ın takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü. Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Raphael Varane, Real Madrid'den ayrılmayı istiyor ve yeni bir mücadeleye ihtiyacı olduğunu hissediyor.

Haberde; Real Madrid'in 25 yaşındaki stoper için 140 milyon euro talep ettiği belirtildi. Varane ile Bayern Münih, Manchester United ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği kaydedildi. Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Varane, bu sezon 35 maçta oynadı ve 2 gol attı.

