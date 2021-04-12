Real Madrid'de Vazquez sezonu kapattı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in futbolcusu Lucas Vazquez'in sol diz arka çapraz bağlarından sakatlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lucas Vazquez'in doktor kontrolünden geçirildiği ve sol diz arka çapraz bağlarında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Futbolcunun sahalara ne zaman döneceği konusunda kulüpten bir açıklama yapılmazken, İspanyol basını Vazquez'in sezonu kapattığını yazdı.

Vazquez, Barcelona maçının 43. dakikasında Sergio Busquets ile girdiği ikili bir mücadelede sonrasında oyundan alınmıştı.

Real Madrid'de ayrıca Federico Valverde'nin de hafif bir sakatlığının buylunduğu ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında 14 Nisan'da deplasmanda Liverpool'a karşı oynanacak maçta forma giymesinin şüpheli olduğu belirtildi.

Real Madrid'de Dani Carvajal, Sergio Ramos ve Eden Hazard'ın da Liverpool maçında oynaması beklenmiyor.

