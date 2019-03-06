Real Madrid'de Vinicius Junior 2 ay sahalardan uzak kalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Ajax'a sahasında 4-1 yenilerek elenen İspanyol devi Real Madrid'de bir şok da futbolcusu Vinicius Junior'dan geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu ile ilgili olarak Madrid ekibi resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. 18 yaşındaki futbolcunun sağ bacağının fibula ekleminde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

Genç futbolcunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. Vinicius Junior, sakatlığından sonra oyundan çıkarken göz yaşlarına hakim olamamıştı.

Bu sezon 27 karşılaşmada görev alan Vinicius, 3 gol, 5 asistle oynadı.

AJAX - REAL MADRİD EŞLEŞMESİNİN İLK MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

REAL MADRID 117 YAŞINDA

117 yıl önce, 6 Mart 1907 tarihinde kurulan ve yaşadığı başarılarla dünyada en iyi kulüpler arasında yer alan İspanyol temsilcisi Real Madrid, yeni yaşını kutluyor. Kulübün sosyal medya hesabından hazırlanan videoda Madrid ekibinin, 117 yıllık tarihinde futbolda ve basketbol branşlarında yaşadığı şampiyonluklardan görüntüler aktarıldı. Eflatun-beyazlı kulüp, futbol ve basketbolda toplam 23 Avrupa kupası zaferi yaşadı. İspanyol ekibi son olarak 2018 yılında futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, basketbolda da THY Euroleague'i kazanmayı başarmıştı.

Real Madrid'in futbol takımı tarihi boyunca, 13 Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 Kıtalararası Kupa, 4 Avrupa Süper Kupası, 2 UEFA Kupası, 2 Latin Kupası, 33 La Liga, 19 Kral Kupası, 10 İspanya Süper Kupası ve 1 Lig Kupası kazandı. Real ayrıca FIFA tarafından '20. Yüzyılın En İyi Kulübü' seçildi.

