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Real Madrid'de Zidane ile yollar ayrıldı

27.05.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Real Madrid'de Zidane ile yollar ayrıldı

Madrid ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız teknik adamın görevini bıraktığı ve karara saygı gösterildiği duyuruldu.

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Zidane'ın Real Madrid için bir efsane olduğu vurgulanan açıklamada, Fransız teknik adama kapıların daima açık olduğu ifade edildi. Real Madrid Zidane yönetiminde bu sezon La Liga'yı 2. sırada tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etti.

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Sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye kadar olan Zidane'ın ismi Juventus ve Inter ile anılıyordu.

Real Madrid'in başında iki dönem geçiren Fransız teknik adam, 2 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA


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İspanya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ali Koç Fenerbahçe tarihine damga vuran bir başkan olmak istiyorsa Zidane gibi birini takımın başına getirmesi lazım ama vizyonunu ve hedefini küçük tutup tecrübesiz Emre ile devam etmek ne Fener'e ne de kendisine fayda getirmeyecek.. Emre'nin en az 2-3 yıl Sergen gibi başka takımlarda tecrübe kazanması şarttır.. Taraftar 6-7 maçtan fazla kredi vermez..

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