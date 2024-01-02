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  4. Real Madrid'den Arda Güler açıklaması geldi! Ancelotti müjdeyi tüm dünya ile paylaştı

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması geldi! Ancelotti müjdeyi tüm dünya ile paylaştı

02.01.2024 15:10 | Son Güncelleme:
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Yaptığı konuşmada Arda Güler hakkında da konuşan Ancelotti, İspanyol taraftarlara müjdeyi verdi.

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması geldi! Ancelotti müjdeyi tüm dünya ile paylaştı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığını atlattığını ve genç oyuncuya şans vereceğini açıkladı.

"ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ"

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İtalyan teknik adam, "Sizlere bazı iyi haberler vererek başlamak istiyorum. Arda Güler geri döndü, Vinicius Junior geri döndü, Carvajal geri döndü. Ferland Mendy ve Eduardo Camavinga kısa süre içerisinde geri dönecek." dedi.

"ARDA GÜLER'İN POTANSİYELİ ÇOK ÇOK BÜYÜK"

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Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak." açıklamasını yaptı.

"MÜMKÜN OLURSA YARIN MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK"

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Carlo Ancelotti: "Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa yarın (çarşamba) Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak."

Real Madrid ile Mallorca arasındaki müsabaka, çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.

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