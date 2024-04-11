Real Madrid'den Arda Güler kararı! Milli oyuncuya adeta bayram hediye veriliyor...

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında son kararını verdi. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan genç oyuncu için müjdeli haber geldi.

İLK KEZ 11'E GİRİYOR

Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 11'de oynayacak.

ANCELOTTI KARARINI VERDİ

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yaptığı toplantıda, önümüzdeki maçta kendisini 11'de oynatacağını söyledi. Arda Güler, aldığı bu haber sonrası büyük sevinç yaşarken şimdiden çalışmalara başladığı ifade edildi.





