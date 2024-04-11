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Real Madrid'den Arda Güler kararı! Milli oyuncuya adeta bayram hediye veriliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2024 16:24
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Real Madrid'de Arda Güler'e gün doğdu... İspanyol devinin teknik direktörü Ancelotti, Arda Güler'i önümüzdeki maçta 11'de oynatacağını ifade etti.

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Milli oyuncuya adeta bayram hediye veriliyor...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında son kararını verdi. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan genç oyuncu için müjdeli haber geldi.

İLK KEZ 11'E GİRİYOR

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Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 11'de oynayacak.

ANCELOTTI KARARINI VERDİ

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Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yaptığı toplantıda, önümüzdeki maçta kendisini 11'de oynatacağını söyledi. Arda Güler, aldığı bu haber sonrası büyük sevinç yaşarken şimdiden çalışmalara başladığı ifade edildi.

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