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  4. Real Madrid'den ayrılıyor mu? Transfer iddialarına çok net cevap verdi!

Real Madrid'den ayrılıyor mu? Transfer iddialarına çok net cevap verdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.03.2025 17:17
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı başına geçme konusunda görüştüğü iddialarını yalanladı.

Real Madrid'den ayrılıyor mu? Transfer iddialarına çok net cevap verdi!

Ancelotti, La Liga'nın 29. haftasında yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda Leganes'e karşı oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

"BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU İLE SON GÜNLERDE ARAMDA HİÇBİR TEMAS OLMADI"

CARL

Tecrübeli çalıştırıcı, bir muhabirin "Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek misiniz?" sorusuna şu anda Real Madrid için çalıştığını ve sadece kulübün başarıları için mücadele ettiğini belirtti.

İspanyol takımıyla daha kazanacağı kupaların olduğu söyleyen İtalyan teknik adam, "Brezilya'yı takdir ediyorum, ancak Brezilya Futbol Federasyonu ile son günlerde aramda hiçbir temas olmadı. Bir sözleşmem var ve tüm odak noktam Real Madrid ile kupalar kazanmak. Şu anda kulüple birlikte önemli hedeflerimiz var." dedi.

65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
ancelotti real madrid
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