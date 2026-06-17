Real Madrid'den bomba! Mourinho'nun ardından Bernardo Silva

Yeni sezonda Avrupa futboluna damga vuracak bir kadro kurmak için harekete geçen dünya devi Real Madrid, transfer piyasasını altüst edecek hamlelerine arka arkaya başladı. Geçtiğimiz günlerde takımın başına Portekizli efsane Jose Mourinho'yu getiren Los Galacticos, bu hamlenin meyvelerini sahada da toplamaya başladı.

MOURINHO ETKİSİ VE YILIN FIRSATI

Orta sahasını tartışmasız bir oyun aklıyla güçlendirmek isteyen Real Madrid yönetimi, Manchester City macerasını sonlandıran ve boşa çıkan Portekizli süperstar Bernardo Silva için devreye girdi. Transfer sürecinde en büyük rolü ise takımın yeni patronu Jose Mourinho'nun oynadığı belirtildi. Mourinho'nun projeyi bizzat anlatması ve vatandaşıyla yaptığı özel görüşme, Bernardo Silva'nın İspanya biletini almasında kilit rol oynadı.

2 YILLIK SÖZLEŞME VE BEDELSİZ İMZA

Avrupa'nın birçok dev kulübünün peşinden koştuğu 31 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid'in kasasından tek kuruş bonservis bedeli çıkmayacak. Başkent ekibi, serbest statüde bulunan tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yıllarca İngiltere Premier Lig'de gösterdiği üstün performansla dünyanın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Bernardo Silva'nın, Mourinho'nun sisteminde takımın en kritik parçası olması bekleniyor. İspanyol basını, bu operasyonu "yüzyılın bedelsiz transferi" olarak manşetlerine taşıdı.