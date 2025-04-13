Real Madrid'den çok konuşulacak Jose Mourinho hamlesi! Perez her an resmi teklif yapabilir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması halinde Real Madrid ile adının anılacağı iddia edildi.

PEREZ MOURINHO'YU TAKIMIN BAŞINA GETİREBİLİR

Başkan Florentino Perez, Xabi Alonso'nun Leverkusen'den ayrılamasa bile Mourinho'ya 1 ya da 2 sezonluk kısa vadeli bir proje önereceği ileri sürüldü. Mourinho'nun bunu kabul etmesi durumunda büyük bir sürprize imza atabileceği yazıldı.

FENERBAHÇE'DE MUTLU AMA TEKLİFİ KABUL EDECEK

Jose Mourinho'nun ise olası bir Real Madrid teklifini kabul edeceği aktarılırken, şimdilik beklemeye geçtiği yazıldı.