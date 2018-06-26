Real Madrid'den Eden Hazard’a 120 milyon Euro

Marca'nın haberine göre, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığı için Chelsea'den ayrılmak isteyen Belçikalı golcünün babası Real Madrid'in kapısını çaldı. İspanyol kulübünün de bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Chelsea ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Hazard da daha önce yaptığı bir açıklamada, Real Madrid'e transferine yeşil ışık yakmıştı. (SABAH)

