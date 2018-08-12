Real Madrid'den Eden Hazard'a 224 milyon euro teklif!

Adı çok uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılan Chelsea'nin yıldız ismi Eden Hazard ile ilgili transfer dedikoduları bitmek bilmiyor.

Özellikle Cristiano Ronaldo'nun Real'den ayrılmasından sonra İspanyol devine gitmesine kesin gözüyle bakan Belçikalı süperstarla ilgili gelen son haberler takımında kalacağı yönündeydi.

Ne var ki Ada'da yayım yapan Daily Express gazetesi, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili dev bir iddia daha ortaya attı.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Real, Hazard için 224 milyon euro dolaylarında olması beklenen son bir teklifte daha bulunacak.

Hazard'ın Chelsea'yle olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.

