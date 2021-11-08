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Real Madrid'den Mbappe transferi için 6 ayrılık kararı!

08.11.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, ekonomik anlamda rahatlamak adına altı oyuncusunu sezon sonunda göndereceği iddia edildi.

Real Madrid'den Mbappe transferi için 6 ayrılık kararı!
Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in kulüpte daha fazla kalmaları ekonomik olarak uygun olmadığı düşünülen altı oyuncusuyla sezon sonunda yollarını ayıracağı öne sürüldü.

İspanyol basını, Real Madrid'in maaş yükünden kurtulmak için sezon sonunda forveti Luca Jovic, defans oyuncuları Marcelo ve Jesus Vallejo, orta saha oyuncuları Gareth Bale , Isco ve Eden Hazard'ın takımdan gönderilebileceğini aktardı.

Habere göre, tüm bu oyuncular ayrılırsa, Madrid ekibi oyuncuların maaşlarından net 54 milyon euro tasarruf edeceği ve PSG'nin forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi transfer etmek için ciddi bir bütçe yaratacağı belirtildi.

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Marcelo
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