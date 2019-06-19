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Real Madrid'den Neymar hamlesi! Yılın transfer bombası

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 19.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Neymar için PSG'ye fiyat sorduğu ve 222 milyon Euro'luk fiyatta indirim istemesi sonrası Casemiro'lu bir teklif istendiği iddia edildi.

Real Madrid'den Neymar hamlesi! Yılın transfer bombası

Real Madrid'in, Neymar için PSG ile bir ön görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Marca'da yer alan haberde; Real Madrid'in, PSG'nin istediği 222 milyon euro'luk ücreti indirmek istediği Fransız kulübünün ise sadece Casemiro'nun dahil olması durumunda Neymar'ın fiyatında indirim yapabileceklerini ilettiler. İspanyol kulübünün Casemiro'yu verip vermeme konusunda kararsız olduğu belirtildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın, gözde isimlerinden biri olan Casemiro'yu verme konusunda isteksiz olduğu bilgisi de verildi.

L'EQUIPE: AŞK BİTTİ

Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, cazip bir teklif gelmesi durumunda Neymar'ın bu yaz takımdan gitmesine izin vermeye hazır. Haberde; Neymar'ın Paris'te mutlu olmadığı ve İspanya'ya geri dönmek istediği belirtildi. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
neymar PSG Fransa real madrid La Liga ispanya

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