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Real Madrid'den Neymar için rekor teklif

İSPANYA HABERLERİ  | 10.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

İspanyol devi , Fransa’da mutsuz olduğu iddia edilen Neymar için düğmeye bastı. Real Madrid, Sambacı için tam 350 milyon euroyu gözden çıkardı.

Real Madrid'den Neymar için rekor teklif

Geçtiğimiz sezon başında 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, yine transferin gözdesi... Fransa'da mutsuz olduğu iddia edilen Brezilyalı için uzun süredir temasta olan Real Madrid, rekor bir teklifle PSG'nin kapısını çaldı. 25 yaşındaki futbolcunun transferinde tüm şartları zorlayan İspanyol devinin tam 350 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Real Madrid, yaz transfer sezonu kapandıktan sonra Neymar'ın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro'ya düşecek olmasına rağmen bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

SENELİK 45 MİLYON EURO

PSG ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Neymar'ın da Real Madrid'e imza atmaya sıcak baktığı belirtilirken, İspanyol Record Gazetesi bu transferle ilgili önemli detaylar verdi. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlaması halinde Real Madrid'in Brezilyalı yıldız futbolcuya senelik 45 milyon euro ödeyeceği ifade edildi. Bu arada Real Madrid'in bu transferde Fransız temsilcisi PSG'ye takas olarak da bir oyuncu önereceği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 30 resmi karşılaşmaya çıkan Neymar, bu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 da asist yaptı.

CR7'NİN BEDELİ 200 MİLYON

R.Madrid yollarını ayıracağı Ronaldo'nun bedelini belirledi. İspanyol devi, yıldız futbolcunun 1 milyar euro olan serbest kalma bedelini 200 milyon euro'ya indirdi. CR7, M.United, Juventus ve PSG ile temasta...

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya real madrid neymar

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