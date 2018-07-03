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Real Madrid'den Neymar yalanlaması

İSPANYA HABERLERİ  | 03.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Real Madrid, İspanya devlet televizyonu TVE'nin Neymar için PSG'ye 310 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu yönündeki iddiasını yalanladı.

Real Madrid'den Neymar yalanlaması

İspanya devlet televizyonu tarafından ortaya atılan iddiaya Real Madrid'den tepki var. Real Madrid, Neymar için PSG'ye transfer teklifinde bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı.

İspanya devlet televizyonu TVE, pazartesi akşamı sürpriz bir iddiada bulunarak, Real Madrid'in Neymar için 310 milyon euro'luk transfer teklifini PSG'ye ilettiğini açıkladı.

Fakat Real Madrid, bu habere sert tepki gösterdi. Barcelona'nın eski yıldızı Neymar'a yönelik bir teklifte bulunulmadığını açıklayan La Liga devi, "TVE tarafından ortaya atılan, Real Madrid'in Neymar için PSG'ye teklifte bulunduğu yönündeki haber, apaçık bir yalandır. Real Madrid böyle bir teklifte bulunmamıştır" açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
neymar real madrid psg TVE

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