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Real Madrid'den olay yaratacak Arda Güler kararı! İspanyol devi, verdiği sözü çiğnemek üzere...

02.10.2023 14:34 | Son Güncelleme:
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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiğini duyurmuştu. Transfer olduğundan beri yeni takımıyla henüz sahaya çıkamayan Arda hakkında Real Madrid cephesinden flaş bir hamle gelmek üzere. Real Madrid, Arda Güler'i devre arası transfer döneminde bir başka La Liga ekibine kiralık göndermeyi planlıyor.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'e büyük umutlarla transfer edilen fakat yaşadığı sakatlıklar sonrası bir türlü formasına kavuşamayan Arda Güler hakkında Real Madrid cephesinden ilginç bir karar çıkmak üzere...

"KİRALANMAYACAK" DEMİŞLERDİ

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Barcelona'ya imza atmak üzere olan Arda Güler transferinde Real Madrid araya girmiş ve genç oyuncuya as takımda forma giyebileceği garanti edilmişti. Bu teklifi duyan Arda Güler, kararını Real Madrid'den yana kullanmış ve son dakikada Barcelona'yı reddetmişti. Arda'nın asla başka takıma kiralanmayacağı ve gelişimini Real Madrid'de sürdüreceği de taahhüt edilmişti.

REAL MADRİD SÖZÜNDEN DÖNDÜ!

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İspanya basınında çıkan haberde, Real Madrid, Arda Güler'i devre arası transfer döneminde bir başka La Liga ekibine kiralık göndermeyi planladığı yazıldı. Arda Güler cephesinin bu gelişmeden bir hayli rahatsız olduğu ve kendisine verilen sözün tutulmaması durumunda sorun çıkartabileceği aktarıldı.

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