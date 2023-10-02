Real Madrid'den olay yaratacak Arda Güler kararı! İspanyol devi, verdiği sözü çiğnemek üzere...

Real Madrid'e büyük umutlarla transfer edilen fakat yaşadığı sakatlıklar sonrası bir türlü formasına kavuşamayan Arda Güler hakkında Real Madrid cephesinden ilginç bir karar çıkmak üzere...

"KİRALANMAYACAK" DEMİŞLERDİ

Barcelona'ya imza atmak üzere olan Arda Güler transferinde Real Madrid araya girmiş ve genç oyuncuya as takımda forma giyebileceği garanti edilmişti. Bu teklifi duyan Arda Güler, kararını Real Madrid'den yana kullanmış ve son dakikada Barcelona'yı reddetmişti. Arda'nın asla başka takıma kiralanmayacağı ve gelişimini Real Madrid'de sürdüreceği de taahhüt edilmişti.

REAL MADRİD SÖZÜNDEN DÖNDÜ!

İspanya basınında çıkan haberde, Real Madrid, Arda Güler'i devre arası transfer döneminde bir başka La Liga ekibine kiralık göndermeyi planladığı yazıldı. Arda Güler cephesinin bu gelişmeden bir hayli rahatsız olduğu ve kendisine verilen sözün tutulmaması durumunda sorun çıkartabileceği aktarıldı.

