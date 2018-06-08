Real Madrid'den Ronaldo'ya rest: Ya kontratınla devam et, ya da git

Her transfer döneminde Real Madrid’den ayrılacağı konuşulan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun artık İspanya günleri sona eriyor... Birkaç hafta önce Liverpool karşısında alınan Şampiyonlar Ligi kupasında ayrılığın sinyallerini veren Ronaldo, “Her zaman yanımda olan taraftarlar için önümüzdeki gün bir açıklama yapacağım” demişti.

Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden Record’un haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde menaJeri Jorge Mendes ve Madrid ekibinin yöneticileri ile birlikte yeni sözleşme için masaya oturdu. Yıllık 25 milyon Euro (138 milyon TL) kazanan CR7, Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda Barcelona’da yıllık 45 milyon Euro (238 milyon TL) kazanan ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı parayı almak istediğini söyledi.

ROTASI MANCHESTER UNITED

Ancak Başkan Florentino Perez ve kurmayları, artık 33 yaşına gelen ve 2021’de sözleşmesi sona erecek Ronaldo’ya, “Ya şu anki kontratınla devam edersin ya da gidersin” cevabını verdi.

Bu gelişme üzerine ipler gerilirken, CR7’nin ise 2018 Dünya Kupası sonrasında rotasını eski kulübü Manchester United’a çevireceği öne sürüldü.

